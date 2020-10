Viktor Orban “incorona” la neopresidente dei conservatori europei Giorgia Meloni. In una lettera, citata dall’Adn Kronos e riportata da diversi giornali, il premier ungherese ha scritto, congratulandosi con la leader italiana, di essere felice per la sua nomina e si è detto fiducioso nelle capacità di “combattente coraggiosa” della Meloni in un’epoca “buia” per l’Europa. Parole che hanno inorgoglito Fratelli d’Italia la cui base auspica, ora, che Orban lasci il Partito popolare europeo e scelga di approdare proprio all’Ecr.

Nella lettera inviata a Meloni, Orban ha scritto

“In questi tempi così inquietanti in cui il mondo si trova ad affrontare gravi crisi economiche, politiche e morali, in Europa ci vuole unità, ragionevolezza e ci vogliono combattenti coraggiosi”.

Quindi il leader magiaro ha rivolto i complimenti a Fratelli d’Italia per i risultati elettorali:

“Colgo l’occasione di congratularmi per i risultati della coalizione di centrodestra ottenuti alle elezioni regionali italiane. L’Italia ha bisogno di un centrodestra solido che protegga i nostri amici italiani dall’ondata dell’immigrazione, che preservi i valori della famiglia tradizionale e della cultura cristiana e che aiuti ad evitare il collasso economico”.

Infine l’auspicio a un’azione comune sul terreno dei valori condivisi:

“Sono lieto che, come leader del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei, avrà la possibilità di difendere anche in Europa i valori conservatori e cristiani perché all’interno del centrodestra europeo c’è bisogno di unità. Spero che il rispetto e l’amicizia reciproca maturati tra di noi si manterranno in futuro. Le auguro molto successo e buona salute per il Suo lavoro pieno di responsabilità”,