Per il governatore della Sicilia Nello Musumeci, il governo deve fare di più per riportare a casa i pescatori italiani trattenuti dalle autorità libiche a Tripoli. E, inoltre, “assolve” Salvini dall’accusa di voler fare pressioni politiche sulla magistratura iniziando la tre giorni della kermesse leghista a Catania. Il presidente della Regione Siciliana è stato intervistato questa mattina a Radio24 dove ha esposto il suo appello al governo sul caso dei pescatori. Musumeci ha spiegato:

“Si deve fare di più. Andrei subito a parlare con le autorità a Tripoli, mi auguro abbia la forza di farlo. Conte mi ha assicurato un intervento personale ma credo non si sia fatto tutto quello che andava fatto spero possa avvenire nelle prossime ore. Non è possibile che dopo un mese 18 persone sono detenute in uno Stato straniero senza che lo Stato di appartenenza sia messo a non conosce la posizione giuridica di ognuno. Familiari e autorità dello Stato di appartenenza devono conoscere le reali condizioni, il silenzio e ciò che colpisce maggiormente i familiari”.