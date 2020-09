Giorgia Meloni evoca parole suggestive a destra. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il neopresidente del partito europeo dei Conservatori rivendica la “terza via” della destra. Di stampo blairiano.

La terza via di Meloni è nell’approccio all’Europa. Al quotidiano piemontese ha commentato la nomina al vertice del partito europeo dei conservatori:

“Significa non essere isolata: l’Europa non si esaurisce in due opzioni, uscire o prostrarsi in ginocchio. Io rappresento la terza via blairiana di destra, sto in Europa con i partiti che condividono un modello confederale, con nazioni che collaborano ma restano sovrane in casa propria.L’Europa non si esaurisce in due opzioni, uscire o prostrarsi in ginocchio”.