Fratelli d’Italia in Campania rivendica il primato della coalizione e lancia la sfida agli alleati evocando una fase nuova nella scelta dei candidati alle amministrative che si terranno nei prossimi mesi nel territorio regionale. Un appuntamento decisivo anche perché andranno alle urne alcune delle città più importanti della Campania, a cominciare dai capoluoghi, in primis Napoli poi anche Salerno e Benevento.

Il commissario regionale campano di Fratelli d’Italia, il senatore Antonio Iannone, in una nota, ha affermato:

“Grazie all’impegno dei nostri 50 candidati al Consiglio regionale e di tutti i dirigenti di partito sui territori, Fratelli d’Italia e’ il primo partito del centrodestra in Campania, un partito che cresce nel suo consenso pure in un contesto di grave sconfitta per la coalizione. Desidero rivolgere i complimenti ai quattro consiglieri regionali che evidentemente sono stati i più bravi ad intercettare il consenso: agli onorevoli Nunzio Carpentieri, Michele Schiano, Marco Nonno e Alfonso Piscitelli vanno i miei auguri di buon lavoro certo che saranno la voce dei territori e di tutto il Partito in Consiglio regionale. Insieme a lorom ai parlamentari del territorio Cirielli e Petrenga, ai coordinamenti provinciali, lavoreremo per aprire una nuova stagione politica subito dopo i ballottaggi delle elezioni comunali.

Dopo i complimenti di rito, il commissario di Fratelli d’Italia rivendica più centralità nelle scelte future della coalizione del centrodestra:

E’ evidente che bisogna aprire una nuova fase nel centrodestra campano partendo proprio dai risultati che impongono realismo e un cambio di metodo anche in vista delle prossime elezioni comunali che interesseranno i capoluoghi campani. La scelta delle persone migliori da mettere in campo deve essere la stella polare per offrire alternative credibili al centrosinistra; scelte di partito che giocano al massacro interno e che triturano se stessi e la coalizione non devono trovare più cittadinanza. Fratelli d’Italia ha dimostrato di essere forza seria e responsabile sostenendo lealmente e con tutte le sue forze Stefano Caldoro, pur non essendo espressione sua diretta”.

Dunque da Iannone è arrivato un appello al rinnovamento della classe dirigente e dei metodi di selezione di questa in Campania, facendo un appello contro i personalismi:

“Il nostro leader Giorgia Meloni che ha dedicato massima attenzione e presenza in Campania, ne e’ la massima testimonianza e Stefano può darne atto. Bisogna rinnovare gli uomini e cambiare metodo, lo hanno detto chiaramente gli elettori campani di centrodestra e dunque Fratelli d’Italia, come sempre, ascolterà la voce del popolo sovrano. Non abbiamo bisogno di analisi a consumo personale ma di terapie di gruppo, ne prendano atto tutti per ripartire fuori dalla logica dell’anarchia individualista che troppo spesso si manifesta. Riprendiamo da una opposizione ferma al sistema De Luca ma ricca di proposte per i campani”.