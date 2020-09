Non lo voterebbe mai perché “democristiano“. Ma per il filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari, il futuro del centrodestra si inizia a delineare su un binario doppio: il “ritorno” alla politica sobria delle fabbriche e della produzione con il contemporaneo giubilamento di Matteo Salvini, derubricato a frequentatore di karaoke e il ridimensionamento di Giorgia Meloni il cui consenso nelle aree che contribuirebbero al Pil del Paese sarebbe troppo minore per darle i crismi di guida della coalizione.

Intervistato da Il Giornale, Cacciari ha spiegato:

Non c’è spazio per le speranze di Meloni, nonostante i proclami e i risultati elettorali che vedono il suo partito, comunque, in crescita. Cacciari ha detto:

Le ragioni che, per Cacciari, saranno alla base del tramonto del “Capitano”:

«Ha certamente sbagliato a fissare un’asticella troppo in alto, prima con l’Emilia Romagna e poi con la Toscana. Ma questo gli fa anche onore, me lo rende simpatico, Salvini è uno a cui non piace sopravvivere e questo in politica a me piace. Detesto quello che dice, detesto come è e lo detesto anche esteticamente, ma questa cosa di puntare troppo in alto mi fa tenerezza, come tutti gli sbruffoni, com’è anche Renzi. L’effetto è stato di farlo apparire come quello sconfitto, ma attenzione, il risultato della Lega in Toscana è stato eccezionale. Nella sinistra si è creato un clima da Fort Apache, c’è stata una mobilitazione straordinaria di tutte le energie antisalviniane in Toscana non per il candidato del Pd, ma per non far vincere Salvini. Solo per questo ha perso. Ma certamente non è finito, troverà un modo per rimontare con una mossa giusta».