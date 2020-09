Da Matteo Salvini arriva un mea culpa che sa tanto di resa dei conti verso gli alleati del centrodestra. In particolare, pare un siluro diretto a Giorgia Meloni, l’unica che ha festeggiato – nonostante tutto – il risultato elettorale. Lanciando, a sua volta, un’Opa sulla leadership della coalizione.

In un’intervista al Corriere della Sera, il leader della Lega ha commentato la sconfitta del centrodestra al Sud promettendo un cambio di passo sulle candidature, ammettendo gli errori sulla scelta dei nomi proposti agli elettori. “Società civile e professioni”, ha tuonato Salvini e titolato il quotidiano di via Solferino. A voler essere maliziosi e perfidi, sarebbe la stessa identica strategia utilizzata per la composizione delle liste al Mezzogiorno che, dato innegabile, non hanno sfondato.

“Offerta non all’altezza”

Salvini, intervistato da Marco Cremonesi, ha fornito la sua lettura del flop alle Regionali nel Mezzogiorno e ha spiegato:

Al Sud, in Puglia e in Campania, è stata l’offerta del centrodestra in generale a non essere all’altezza. Noi, certo, dovremo ragionarci. Oggi riunisco i coordinatori regionali e, dati alla mano, faremo un esame di dove e come abbiamo sbagliato. Però, in Puglia e Campania partivamo da zero. Ora, abbiamo sei consiglieri regionali. Cresciamo. Tranquillamente, senza affanni, senza smanie



Incalzato sul successo elettorale rivendicato da Fratelli d’Italia, Matteo Salvini non ci è andato giù per il sottile. E, anzi, ha rivolto parole abbastanza dure – quasi inedite – sulla compagine di Meloni:

Finché c’è una crescita interna alla coalizione, è un fatto positivo per tutti. Per me, va bene. Se una squadra vince, vince la squadra. Se perde, perde con scelte che sono di tutti. E comunque non commento gli errori degli altri, men che meno degli alleati

Un nome e un cognome, per Salvini, basta a spiegare la situazione e ad arroventare il clima interno a una coalizione che nonostante i proclami e le rassicurazioni è, da mesi, sull’orlo di una crisi di nervi: Raffaele Fitto. La dichiarazione del capo della Lega, in vista delle amministrative è un urlo di guerra: basta politici, sì alla società civile. Gli alleati si adeguino.

Posso dire che in Puglia e in Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro. Nel 2021 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida Pd o 5 stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare

Scontro (rovente) per la leadership

La genesi delle candidature alle regionali per Campania e Puglia era stata difficoltosa. La Lega aveva puntato, a Bari, su Nuccio Altieri mentre a Napoli avrebbe voluto evitare di sostenere Caldoro, non fosse altro che per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo che, cinque anni prima, l’ex governatore aveva sbattuto la porta in faccia al progetto di Noi con Salvini. Sugli errori al Sud si gioca anche la bagarre per la leadership del centrodestra. Salvini non intende mollare e Meloni, che rivendica la crescita dei consensi in tutte le Regioni. finisce nel mirino. Ci sarebbe tempo per ragionare e rassodare la coalizione, ripartendo dai temi. Ma sembra che non ci sia spazio per pensieri lunghi al tempo della politica che viaggia sui social.