Si aspetta il risultato delle regionali in Toscana per capire quanto ne resterà del Governo Conte e dell’ammucchio Pd-M5S. Inutile darla per vinta (o per persa, secondo i punti di vista). Il risultato, in Toscana, è storicamente scontato. Ci sono le logge massoniche – che votano per lo status quo – e ci sono le Misericordie. Che faranno lo stesso. Ma soprattutto ci sono le banche. Tutte schierate per il di cui sopra. È una bolla mediatica a far credere alla sconfitta del potentato di centrosinistra. Servirà a raccontare la vittoria dei guelfi contro i ghibellini come il giudizio di Dio. La famosa astuzia dell’egemonia culturale.

*Da Il Quotidiano del Sud del 17.9.2020