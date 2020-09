Maurizio Gasparri sceglie di intraprendere la via del No al Referendum. Ne ha spiegato le ragioni, sintetizzabili in un’irriducibile avversione a Beppe Grillo e al Movimento Cinque Stelle e nella considerazione per cui è meglio avere più parlamentari e meno esponenti di governo impreparati. Ma pure nella circostanza che potrebbe comportare a una compressione della rappresentanza territoriale e, quindi, a una sotto-rappresentanza delle periferie nei luoghi della politica.

“Così soffoca il territorio”

Da Matera, dove ha partecipato questa mattina a un’iniziativa elettorale, il senatore di Forza Italia ha tuonato: “Voterò No per una ragione molto semplice: costa molto di più un ministro scemo che qualche parlamentare in più”. Quindi ha proseguito: “Se poi il Referendum lo propongono i grillini è sbagliato, ormai l’Italia l’ha capito. Ieri Grillo ha fatto un delirio, ha detto delle cose pazzesche: e’ uno che ha bisogno di aiuto, va curato”.

Sul raffronto tra esponenti di governo e politici, Gasparri ha tuonato: “Se facessimo una stima di quanto ci è costato Toninelli e di quanto ci costano Patuanelli e Azzolina, eleggeremmo decine di parlamentari. Battute a parte, io penso che c’è il rischio di soffocare il territorio”.

Tajani: “Libertà di voto”

Nel frattempo il vicepresidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito che il partito azzurro lascerà libertà di voto e di coscienza ai suoi elettori e quadri dirigenti. In una breve nota di questa mattina, l’ex presidente del parlamento europeo ha spiegato: “Siamo favorevoli al taglio dei parlamentari, ma in un contesto più ampio di riforma di sistema di rappresentanza democratica. Noi lo proponemmo quando eravamo al governo, ma sinistra lo bocciò. Lasciamo libertà di scelta agli elettori sul referendum”.

