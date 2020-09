“Quando lui arrivo’, Il Giornale era un coagulo di firme autorevoli. Lo scrivevano magnifici sessantenni per i loro coetanei. Così ogni anno la testata perdeva circa 5.000 copie per fattori naturali”.

Continui.

“Nato anch’esso nel 1974 per disturbare il Corriere della Sera, Il Giornale in effetti lo disturbo’, ma non prevalse nelle vendite né a Milano (lì fu la delusione), né altrove”.

Perché…

“… Non era ne carne, né pesce. Doveva sostenere un nominale centrosinistra vocato ormai a fare, con l’imporsi di Craxi, una politica economica di centrodestra. Doveva sostenere una maggioranza parlamentare che, che grazie al monopolio sulla TV, aveva quasi abbandonato tutto ciò che era cultura alla sinistra e all’estrema sinistra. Eppure aveva per cultura moltissima attenzione”

Di nuovo le chiedo: perché questi ossimori?

“Cinismo. Il Giornale era la continuazione, in età repubblicana e con gli opportuni adeguamenti, della linea di Dino Grandi. Non a caso nel 1975 patrocinò la nascita di Democrazia Nazionale attraverso gli articoli di fondo di Montanelli stesso, Mario Cervi e l’azione Gualtiero Jacopetti, documentarista anche lui, come Naldini”.

Poeta friulano, regista, letterato, Naldini era dunque fuori contesto?

“Sì. Come tanti altri collaboratori, provenienti dal Mondo, dall’Espresso, da Comunità“.