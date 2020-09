Una sorta di miracolo che si ripete ogni anno. Dal 10 al 13 settembre si terrà a Castellafiume (AQ), al confine tra Lazio e Abruzzo, la sedicesima edizione di Castrum, il campo estivo di approfondimento politico e culturale fondato nel lontano 2005 quando ero Presidente di Azione Giovani a Roma, assieme ad un gruppo di amici e dirigenti dell’allora organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale. Si tratta del campo giovanile più longevo della politica italiana, dal momento che in questo quindicennio non è mai saltata un’edizione. Quest’anno, causa pandemia, è stato posticipato a settembre rispetto al periodo consueto dell’ultimo fine settimana di luglio. Siamo ormai alla terza, se non alla quarta generazione di giovani organizzatori del campo, da sempre completamente autofinanziato, passato attraverso partiti e movimenti giovanili diversi, un processo fatto di nuove avventure e disillusioni, successi e fallimenti, scioglimenti e rinascite. E proprio alle rinascite è dedicato il titolo di questa edizione “Rinascimento. Il riscatto di una generazione” non solo per evocare il nuovo inizio dopo i mesi di lockdown e misure restrittive ma perché la nostra è la storia di una comunità di uomini e donne, animati da una sana passione per la politica che non conosce il disfacimento che di solito segue alle sconfitte elettorali o alle rotture con il partito.

Al primo posto c’è da sempre la formazione dei giovani per favorire la maturazione di una coscienza politica, oggi troppo spesso confusa con la competenza tecnica. Il ricambio generazionale è la linfa vitale di un rinascimento continuo, in cui il militante diventa dirigente e poi, una volta terminato il suo percorso, resta come risorsa preziosa a disposizione dei militanti più giovani che nel frattempo sono diventati dirigenti. È un modello unico e forse irripetibile nel panorama politico attuale, tutto incentrato sulla logica della comunicazione a fini di marketing elettorale.

Questa edizione si aprirà con la lectio magistralis di un vecchia conoscenza di Castrum, un caro amico, il prof. Mario Polia, sulle grandi crisi e le rinascite nella storia d’Italia. La prospettiva antropologica e culturale è sempre stata al centro della nostra attenzione in quanto fondamentale per la formazione integrale della persona. I confronti nei giorni successivi toccheranno varie tematiche di attualità, dall’economia alla politica estera sul futuro dell’Europa e la crisi libica, alla politica interna sulla rinascita di scuole e università dopo i mesi di chiusura forzata e sui modelli di governo del territorio con i nostri amministratori e dirigenti locali in vista dell’appuntamento elettorale del 2021.

Castrum è un evento che racconta quello che da quindici anni cerchiamo di offrire alla politica italiana, ossia un modello alternativo che ponga la formazione, lo studio e l’approfondimento davanti alla comunicazione e ai risultati elettorali, proprio per questo sono certo vedrà almeno altre 15 edizioni.