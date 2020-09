Grazie a tutti voi per i messaggi gentili e per l’incoraggiamento, e sono davvero grato a Carlo Sburlati, agli organizzatori del Premio Letterario Internazionale Antonio Semeria, e alla giuria popolare che ha scelto di premiare il mio libro “Svelare il Giappone”.

Sono stato onoratissimo di concorrere insieme a nomi prestigiosi come Paolo Isotta, Stenio Solinas, di rivedere Gennaro Sangiuliano e Mauro Mazza, e di incontrare Bruno Morchio.

Il testo che ho indicato per la lettura è stato quello della danza della #maiko , dove all’improvviso la giovane batte forte a terra con il piede. Ne avrei potuto scegliere altri, ma ho deciso quello perché prima Jun Ichikawa lo aveva interpretato così bene in pubblico con Francesco Palmieri, e poi Giorgio Amitrano sensei con mio grande piacere lo volle leggere in occasione di una presentazione online organizzata da #Giunti insieme ad Antonio Franchini.