Nei giorni scorsi è andato avanti Marcello Perina, per generazioni di patrioti autentico esempio di milizia ideale. Senza ostentazioni o ricerca di gratificazioni personali. Una esistenza vissuta con stile, in linea con una antica scelta di impersonalità attiva.

Giovane volontario nella Repubblica sociale italiana, per arruolarsi falsificò i documenti d’identità e riuscì a far parte dell’onda patriottica in neroverde. L’onore dell’Italia lo difese da dirigente postfascista, primo segretario giovanile della sezione di Roma Appio Latino, militante e dirigente del MSI, componente degli organi centrali del partito, esponente dell’area che si riconosceva nelle idee di Pino Rauti.

Marcello Perina è stato anche un imprenditore di successo, costruttore di una famiglia unita, con la moglie Wilma Coppola, anche lei in prima linea nella militanza politica militante e dirigente del MSI, consigliera e bandiera per anni nella XIX circoscrizione di cui diverrà nel 1993 presidente. I Perina hanno avuto tre figli: Flavia (già direttore del Secolo d’Italia, punto di riferimento di una nuova generazione di giornalisti politici a destra), Marco e Ivana.

Marcello c’è sempre stato nella politica patriottica che cercava una via politica tra Ordine Nuovo in via degli Scipioni, la sezione romana Balduina, la pubblicazione e la diffusione della rivista “Linea”…

Per il Msi-An ricoprì incarichi di partito, e fu anche consigliere provinciale.

La sua luminosa milizia resta come un “faro di stile” per tanti che scelgono l’impegno nello spazio pubblico in favore del bene della comunità nazionale.