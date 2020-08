Che succede nel centrodestra? Il senatore forzista Francesco Giro apre un dibattito nel mondo cattolico definendo la Lega come “la nuova Dc”. Spiega il parlamentare: “Voglio lanciare una riflessione ai cattolici italiani e dire che la Lega nazionale di Salvini è la nuova Dc. Lo è per svariati motivi. Innanzitutto per le percentuali elettorali raggiunte che solo la Dc e il Pdl fondato da Berlusconi raggiunse e superò ma in questo secondo caso avevamo più partiti che concorrevano”.

Il radicamento

“Poi lo è per il suo radicamento sul territorio sopratutto rurale e suburbano e da un paio di anni anche nelle grandi città. Lo è per la sua presenza politica militante nel ceto medio produttivo. Lo è per il suo forte insediamento nelle associazioni delle famiglie. E per la sua intensa collaborazione con le categorie professionali, il lavoro dipendente e quello autonomo e indipendente dei commercianti, degli agricoltori, degli artigiani, degli operatori nel turismo e ora anche nella cultura e nella scuola – spiega Giro -. Insomma un partito di popolo ben strutturato come lo era la Dc e come fu il Pdl voluto da Berlusconi e interrotto dai suoi alleati. Per questo Salvini è il vero erede di Berlusconi ed è in linea di continuità con il patrimonio ideale della Dc. E anche a chi contesta lo scarso solidarismo della Lega rispondo che la DC si sarebbe opposta alla tratta degli esseri umani alla base dell’immigrazione clandestina. E oggi questa battaglia la conduce Matteo Salvini”.

@barbadilloit