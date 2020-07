A Topolinia c’è un nuovo protagonista: è Mister Vertigo e va ad ingrossare le fila dei cattivi. Darà del filo da torcere a Topolino, al Commissario Basettoni e a tutti gli abitanti di Topolinia.

La nuova storia

Il racconto del numero di ‘Topolino e le notizie di Mister Vertigo’, sceneggiato da Marco Nucci e disegnato da Fabrizio Petrossi, introdurrà per la prima volta il nuovo nemico. 2Mister Vertigo si presenta come il paladino della verità e parla attraverso una marionetta, cosa che lo rende ancora più indecifrabile. La sua pagina web è la più cliccata di Topolinia e tutti gli abitanti sono letteralmente stregati dalle sue notizie, sempre più strambe e suggestive. Solo Topolino non si lascia convincere da questo misterioso nuovo personaggio. Sarà abbastanza bravo da smascherarlo?

Un nuovo classico della letteratura Disney

“‘Topolino e le notizie di Mister Vertigo’ è una storia che ci rende particolarmente fieri e orgogliosi – afferma Alex Bertani, Direttore di Topolino – Nata da un’idea concepita insieme a Marco Nucci e arricchita dai pennelli di Fabrizio Petrossi, ha una trama coinvolgente, fitta di misteri e ricca di echi e richiami alla realtà. È una storia ad alta tensione con un protagonista davvero inquietante e ha tutte le carte in regola per diventare uno dei nuovi classici della letteratura Disney”. Ad arricchire il numero 3375 di Topolino, oltre all’arrivo del nuovo personaggio, ci sarà in allegato la Watergun di Paperinik, il gadget che non può mancare in spiaggia, in montagna o in città.