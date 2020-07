Per Ciriaco De Mita, come noto, il pensiero non abita più le stanze della politica. Ma, tra tutti gli attori sul palcoscenico campano, sceglie De Luca e lo benedice parlando di lui come di una “sorpresa positiva”.

Il peso politico dell’ex presidente del consiglio e segretario Dc è ancora decisivo. Nel 2010 scelse il centrodestra, e Caldoro vinse. Cinque anni dopo preferì scommettere sulla sinistra, e De Luca vinse. Ora, alla scadenza del lustro politico, De Mita conferma il suo appoggio all’ex sindaco di Salerno.

“Caldoro? Gli manca il pensiero”

Ciriaco De Mita, 92 anni, è ancora in campo. È sindaco di Nusco, cittadina irpina che davvero merita di essere annoverata – come lo è – tra i borghi più belli d’Italia. Ha partecipato, ieri, alla presentazione della lista dei Popolari che supporterà lo schieramento vicino al governatore uscente Vincenzo De Luca. Ha motivato la sua lontananza dal centrodestra, e in particolare da Stefano Caldoro che ha bollato con durezza: “E’ di una mancanza di pensiero assurda, la sua pontificazione è davvero misera. Lui trasforma la stupidità in intelligenza”. Quindi ha affermato: “Il nostro ruolo è quello di mettere in difficoltà il niente”.

“De Luca? Bella sorpresa”

Smentisce, poi, la narrazione di un De Luca inflessibile, raccontando un importante retroscena che descrive i rapporti intrattenuti, negli ultimi anni di amministrazione, dai centristi con il governatore campano: “Quando avevo qualcosa da obiettargli, gli parlavo. E lui era d’accordo con me. Siamo andati avanti così”. E gli tira le orecchie sull’allestimento di una coalizione che gli sembra troppo ampia, forse eccessiva: “Non si fanno dieci liste per raggiungere lo stesso risultato. Perché una cosa del genere dà una sensazione di ammucchiata“.

La replica di Caldoro: “Uniti nelle Asl”

Le parole di De Mita hanno sollevato l’attendibilissimo vespaio di reazioni tra gli avversari. Il candidato del M5s Valeria Ciarambino ha insistito sulla retorica classica pentastellata dell’eminenza grigia: “Oggi scopriamo che Vincenzo De Luca e’ da 5 anni un burattino nelle mani di Ciriaco De Mita, che quando quest’ultimo non concordava con scelte del governatore uscente non gliele mandava a dire, ordinandogli cosa fare e come farlo, senza che quest’ultimo battesse ciglio”. Durissimo il commento di Caldoro che in una nota, poi riportata sui social con tanto di meme, ha dichiarato: “Considerando che mi cita ossessivamente, osservo che per il vecchio De Mita la politica è pensiero: basta che questo vada di pari passo con le nomine nelle Asl. De Luca e De Mita trovano la sintesi di questo pensiero su amici e famiglia”.