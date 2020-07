“L’utero in affitto è una pratica aberrante che viola i diritti umani della madre e del bambino”. Lo ha detto l’ex ministro alle Pari opportunità Mara Carfagna che, in un post lanciato sui social ha rilanciato la proposta di legge che nelle scorse ore ha presentato in Parlamento.

Secondo Carfagna: “Per 9 mesi il corpo di queste giovani donne viene utilizzato come un’incubatrice e alla nascita del piccolo ogni legame con la madre viene troncato per sempre. Si tratta di un vero e proprio sfruttamento diffuso nei paesi più poveri, dove le giovani donne spesso non hanno altra scelta”.

Dunque, per la fondatrice di Voce Libera, associazione politica e culturale in seno a Forza Italia, è inelubidile l’impegno: “Ho depositato una proposta di legge per estendere la perseguibilità del reato di surrogazione di maternità sulla procreazione assistita anche agli italiani che si recano negli Stati in cui è ancora possibile farlo, con pene che vanno dalla reclusione da tre mesi a due anni e multe da 600mila a un milione di euro”. Mara Carfagna ha concluso: “Questo dovrebbe essere un efficace deterrente a un business internazionale milionario”.