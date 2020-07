«Oggi Fratelli d’Italia ha chiesto ufficialmente a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di lavorare insieme per spingere il Governo a fare ogni sforzo possibile per riconoscere a Chico Forti la possibilità di essere trasferito in Italia e sollecitare gli Stati Uniti a concedere un provvedimento di clemenza. Chico sta scontando da vent’anni una condanna alla reclusione a vita senza possibilità di alcuna riduzione di pena e ha sempre lottato per dimostrare che è stato vittima di un grave errore giudiziario. Gli elementi emersi da diversi anni su palesi irregolarità nelle indagini e nel processo lo fanno seriamente ritenere. Chico ha sempre mostrato una straordinaria forza d’animo, riuscendo a infondere sempre coraggio e fiducia ai suoi famigliari e ai suoi numerosissimi amici e sostenitori, e ha sempre dimostrato il suo profondo amore per l’Italia. Lo vogliamo di nuovo tra noi».

Redazione Redazione su Barbadillo.it