Venerdì 10 luglio sarà in edicola il nuovo numero di Cultura Identità, il mensile fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni. Titolo del numero è “Non c’è più religione” ed è dedicato alla difesa dei valori religiosi dell’Italia e dell’Europa, violentemente attaccati dall’ideologia laicista promossa dal sistema mediatico del politicamente corretto, e all’analisi dello “stato di salute” della Chiesa Cattolica.

Il focus

Molti, come sempre, gli interventi prestigiosi, a cominciare da quello del cardinale Camillo Ruini che nell’intervista concessa a Claudia Passa e Alessandro Sansoni invita a riportare al centro del dibattito pubblico la “questione antropologica” e i valori cristiani “non negoziabili”. Una riflessione complessiva sul ruolo della Chiesa Cattolica nella Storia recente e nel contesto politico attuale è affidata agli interventi di Gaetano Quagliariello, Alessia Ardesi e Danilo Breschi. Alessandro Meluzzi, da parte sua, affronta il tema del rapporto del senso del Sacro con il globalismo imperante in Occidente, mentre nell’intervista a Magdi Allam vengono approfondite le problematiche connesse al rapporto con l’Islam. Un focus di due pagine e’ dedicato alle persecuzioni dei cristiani nel mondo, in cui spicca l’articolo dello scrittore serbo di lingua francese Slobodan Despot, autore Gallimard e vincitore di vari premi letterari di prestigio internazionale. Tra le altre firme prestigiose di questo numero vanno ricordate quelle di Diego Fusaro, Angelo Crespi, Eugenia Roccella, Fabrizio Fratus, Alberto Ciapparoni e don Nicola Bux, professore emerito di liturgia orientale e di teologia dei sacramenti, già consultore della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. A Marco Gervasoni il compito di stigmatizzare la furia iconoclasta dei Black Lives Matter. Come di consueto, il tema del numero di luglio di Cultura Identità sarà’ declinato sul territorio nelle pagine regionali con gli articoli di Paolo Asti, Laura Tecce, Anna Valerio, Gennaro Grimolizzi e tanti gli altri.