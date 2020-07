Un’Africa intrisa del sangue delle guerre

civili, decisamente diversa da quella romanzata e romantica di cui straripa il filone hollywoodiano.

Questo mette in scena “Teatrino Africano – racconti attorno al fuoco di un bivacco” a firma di Giancarlo Coccia. Inviato e reporter di guerra,

Coccia conosce fin troppo bene quel continente crudo, violento, a tratti impenetrabile dove, come su un palcoscenico, si muovono, attori loro malgrado, Kuki Gallmann, di Robert Ruak, Almerigo Grilz o, ancora, Matzangainisse, i servizi segreti stranieri e tanti altri.

Tante storie, un unico filo rosso a legarle: quello dell’Africa mai raccontata che non lascia spazio ad anime candide e tenere avventure ma

che colpisce come un pugno in pieno stomaco anche chi, da innamorato, ne ha fatto luogo e missione di vita.

Con la prefazione di Gian Micalessin, il libro è edito da Altaforte

Edizioni.