Gli ex frontisti possono festeggiare in Francia: Louis Aliot, deputato e dirigente del Rassemblement National, ex compagno di Marine Le Pen, è stato eletto oggi sindaco di Perpignano, nel sud della Francia. Era l’obiettivo principale del partito di destra patriottica nelle elezioni dei sindaci.

La formazione della destra francese al primo turno del 15 marzo scorso ha confermato sette dei suoi sindaci nei principali feudi del partito. Tra questi c’+ David Rachline a Frejus, nel sud, e Steeve Briois a He’nin-Beaumont, nel nord.

Rispetto agli ultimi test elettorali, la destra lepenista tiene, ma non riesce a rompere gli steccati e l’isolamento rispetto alla destra repubblica. E il tema tornerà di rande attualità in vista delle presidenziali, dove il RN ricandida Marine Le Pen. Con il cambio di paradigma post Covid e la fine della stagione populista, la Le Pen dovrà trovare un percorso innovativo per impensierire l’arco costituzionale repubblicano.

@barbadilloit