“Senza giustizia la Nazione non riparte. Fratelli D’Italia, anche con apposito emendamento presentato dal senatore Balboni al Dl proroga intercettazioni e sospensioni processuali, sta incalzando il Governo per riaprire i tribunali il prossimo 30 giugno e non a settembre. La giustizia penale e civile accompagnano sicurezza e crescita della Nazione, sono servizi essenziali e irrinunciabili. Non si può neanche immaginare la fase 3 senza la ripresa piena dell’attività giurisdizionale. Siamo sicuri che sapremo convincere la maggioranza non tanto delle nostre ragioni, ma delle ragioni del paese reale”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile Giustizia di FDI.

