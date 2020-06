Il segnale più interessante sul piano delle idee non conformiste in questi anni arriva dalle riviste culturali, cartacee e digitali. Alle semplificazioni, sempre più superficiali dei partiti populisti (che hanno perso il treno delle ultime Europee per iniziare ad intraprendere un disegno comunitario differente), fa da contraltare il proliferare di spazi culturali e politici segnati da una ricerca profonda.

In questo filone va inquadrata la produzione della rivista Polemos, animata tra gli altri da Francesco Boco : si tratta di una pubblicazione che propone visioni radicali in antitesi a formule riformiste, in nome di una rottura che evochi una profonda inattualità, tra cultura, declinazione fisica di una tensione all’acciaio e una prospettiva neo-comunitaria.

“A una società impolitica e disgregata – è scritto nella introduzione-manifesto – è possibile rispondere soltanto ripensando la vita comunitaria alla radice, richiamandosi alle origini della stessa e alle sue sorgenti”

Il periodico è un luogo di visioni pre-politiche o “ur-politiche”, “nel tentativo di trasmettere un messaggio originario”. Non a caso Boco, in un suo editoriale richiama l’immagine di “Benito Cereno” di Herman Melville, figura evocata da Carl Schmitt (da “Ex Captivitate Salus”, Adelphi) per evidenziare come anche in regimi restrittivi o totalitaria sia possibile conservare una visione libera, critica e non conformista.

Questa pubblicazione – che ha nella propria collezione anche una intervista al regista John Carpenter e al vicepresidente della Fondazione Evola Andrea Scarabelli, nonché riflessioni tradizionaliste di notevole spessore – è uno strumento di formazione per dare a chi si approccia alla contesa nello spazio pubblico strumenti culturali per gareggiare con i cantori acritici del mondialismo.

