Succede a Omnibus su La7. L’ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, prima di definisce esponente della “berlingueriana Lega di governo” e poi apre a Mario Monti, l’ex premier contestato dal segretario nazionale Matteo Salvini per i suoi provvedimenti anti-sociali (la legge Fornero in primis). Il Carroccio non appoggiò l’esecutivo tecnico del professore bocconiano.

Il dialogo tra varesini

Entrambi nati a Varese, Maroni e Monti si stimano. E così sorprendendo lo studio televisivo guidato da Alessandra Sardoni, l’ex presidente lombardo ha lanciato una proposta al governo, ovvero delegare le trattative con Commissione europea e istituzioni Ue a Mario Monti.

“Il governo dovrebbe reclutare Monti per negoziare on l’Europa sugli aiuti a condizioni più favorevoli per l’Italia”: questa la sintesi fatta dalla Sardoni della proposta di Maroni. Monti ha poi ribattuto ricordando che “Maroni sarebbe stato uno dei pochi ministri del governo Berlusconi che avrei voluto nel mio governo”.

La Lega senza Salvini

Nell’editoriale di Angelo Panebianco sul Corsera, intitolato “L’inutile conflitto con l’Europa, l’accademico aveva ipotizzato un cambio di rotta della Lega, con un abbandono delle posizioni lepeniste per entrare nel Ppe, abbandonando le posizioni contro le sanzioni alla Russia. Panebianco demolisce la leadership di Salvini, con critiche durissime (non è una novità), ma è una novità che ipotizzi una “convergenza” della Lega moderata con Pd e renziani per un percorso di unità nazionale, “per ribadire la scelta occidentale”. Insomma le grandi manovre sono iniziate, e avranno degli sviluppi nelle prossime settimane. Del resto l’appannamento della guida politica di Matteo Salvini emerge dagli ultimi sondaggi, che indicano la Lega in calo costante di consensi, seppure resti ampiamente il primo partito italiano (attualmente al 26%).

