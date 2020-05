Ci siamo: uno degli scogli contro i quali rischiava d’infrangersi la navicella del cosiddetto “decreto liquidità” sembra essere stato superato, e ora è in vista il porto da dove partiranno cisterne – elicotteri? – di denaro per fronteggiare bisogni immediati e avviare investimenti oculati (mah…), insomma, per consentire alla nostra società provata dal virus di rimettersi in piedi e ripartire.

Lo scoglio della suddetta metafora si chiama “regolarizzazione” delle colf e badanti e, soprattutto, degli addetti alla raccolta di frutta e ortaggi, provvedimento urgente a detta di tutti gli interessati e molto contestato dal centrodestra. Aldilà degli schieramenti, è mio parere che tutte le volte in cui le pubbliche istituzioni procedono a sanatorie, regolarizzazioni, condoni e affini (per non parlare del pagamento di riscatti!), ci troviamo di fronte all’inadeguatezza e alla sconfitta dello Stato.

Tasse, edilizia, permessi di soggiorno, qualcosa non è andato nel normale funzionamento della macchina dello Stato. Cosa è mancato, cosa manca? Per esempio, i controlli e la lungimiranza, vale a dire una visione a lungo termine, sempre subordinata all’esigenza di turno, che impone di far fronte a un’emergenza magari prevedibile. Ma, visto che oggi parliamo di agricoltura e di illegalità – sì, di illegalità, non di irregolarità – vale la pena di svolgere qualche considerazione sul tema.

“I lavori che gli italiani non vogliono più fare”

Da tempo, si dice, gli italiani non vogliono più fare certi lavori. Spesso però si trascura di aggiungere, in un paese con la disoccupazione giovanile a due cifre: non vogliono farlo a certe condizioni che, nel caso della raccolta, assomiglia molto alla schiavitù. Le tv in questi giorni ci hanno riempito di servizi in cui si alternavano frutteti e campi di pomodori a rischio di rovina e baraccopoli indegne delle periferie di Nuova Delhi e di Manila, interviste con imprenditori agricoli seri e responsabili ed altre con soggetti a dir poco equivoci.

Insomma: esistono o no leggi efficaci contro il caporalato? E se sì, perché accanto alle misure in positivo, non si procede a quelle in negativo, cioè ad una più capillare presenza dello Stato e alla repressione dei fenomeni malavitosi? E ancora: nessuno sapeva che sarebbe venuto il momento della raccolta (e qui, forse, è stata flebile la voce degli imprenditori di settore)? Capisco il blocco dei voli e la paura del contagio da Covid, che hanno impedito a tanti stagionali di tornare in Italia, ma mi sembra che ci si sia mossi comunque in ritardo e che il rimedio individuato – la regolarizzazione – risolva solo in parte.

Intanto, è stato fatto notare come le procedure di riconoscimento e la trafila burocratica per i permessi di soggiorno temporaneo rischino di vanificare questi interventi (i frutti vanno raccolti ora, i permessi potrebbero arrivare fra un mese o due); e poi, sono stati trascurati bacini alternativi di lavoratori immediatamente disponibili, quali quelli delle liste di disoccupati o occupati temporanei INPS e quelli dei percettori del reddito di cittadinanza.

Certo, anche per gli stagionali dell’agricoltura c’è un problema di competenze, ma intervenendo per tempo forse si poteva addestrare un numero sufficiente di addetti. Anche la questione dei corridoi verdi, quelli che avrebbero consentito a chi aveva già lavorato da noi e poi era rientrato a fine stagione nei paesi d’origine – per lo più balcanici o nordafricani – è stata affrontata con ritardo, a differenza da quanto ha fatto, ad esempio, la Germania.

E poi?

Ancora: che ne sarà di questi regolarizzati? Fra le motivazioni a favore, si dice che diverranno “visibili” coloro che prima, già dimoranti – Dio sa dove e come – nella nostra Italia, erano – e sono tuttora – “invisibili” (ma il nostro generoso welfare già li trattava). Quali saranno però i limiti di questa nuova “visibilità”? Avranno alloggi decenti? Saranno sottratti alle angherie dei “caporali”? Avranno tutte le coperture e le provvidenze degli altri lavoratori, a partire dal “giusto salario”? Saranno indotti a restare e magari a farsi raggiungere dalle famiglie? Tutti interrogativi ai quali, mi sembra, il decreto in via di approvazione – mentre scrivo – non dà risposte; interrogativi, si badi bene, che riguardano anche cittadini italiani essi stessi “invisibili”.

Sullo sfondo, le questioni della cittadinanza e dei flussi migratori e, con questi, della complicità di fatto con i trafficanti di esseri umani (perché molti di questi poveri disgraziati africani sono stati oggetto della ignobile tratta). E anche in questo campo, l’emergenza Covid non sia pretesto per l’inazione governativa e diplomatica: visto che i clandestini o irregolari che dir si voglia non riusciamo a rimpatriarli (e spesso nemmeno a identificarli), vogliamo riprendere contatti seri con i paesi d’origine? Vogliamo evitare che ogni provvedimento civile e umanitario, sovente doveroso, venga interpretato e sfruttato come segno di debolezza dello Stato e di incentivo di fatto per un’immigrazione incontrollata?

Come si vede, la “regolarizzazione” in questione è sola una parte del problema; quindi, si proceda pure con le iniziative volte ad alleviare situazioni di disagio barbarico, ad evitare guerre fra poveri, a recuperare senso della giustizia e dell’umanità, ma si avviino a soluzione i problemi di fondo, quelli che c’erano già prima della pandemia e che ci ritroveremo, aggravati dalla conseguente crisi economica, dopo gli ultimi fuochi del coronavirus.

