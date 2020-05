Il populismo è diventato argomento di dibattito nei talk-show televisivi e radiofonici di tutto il mondo e non solo all’interno della comunità scientifica. Innumerevoli detrattori gli attribuiscono in automatico un’aurea di negatività, al culmine di analisi approssimative se non del tutto basate su pregiudizi, non di rado ricorrendo addirittura al vocabolario medico con epiteti quali sindrome, contagio, virus.

Marco Tarchi, docente universitario, politologo e curatore di “Anatomia del Populismo”, antologia tratta dalla sua rivista “Trasgressioni”, richiama nell’introduzione, prima di lasciare ampio spazio ai contributi di vari accademici, la lezione di Max Weber secondo la quale lo studioso non dovrebbe confondere due piani nettamente distinti, la presa di posizione politica e l’analisi scientifica.

A maggior ragione ciò dovrebbe valere nei confronti di un fenomeno proteiforme, fluido, capace di adattarsi all’istante a realtà mutevoli, che si manifesta ciclicamente nei periodi di crisi e privo di una definizione comunemente accettata; taluni lo considerano un’ideologia, altri un partito o un movimento politico, altri ancora uno stile comunicativo.

Non senza aver osservato che il carattere di eccezionalità sovente attribuito al populismo da parte dei mass-media non corrisponde alla concreta realtà politica, Tarchi conferma la propria idea espressa alcuni anni or sono: siamo di fronte ad una mentalità che individua nel popolo, inteso come

“totalità organica artificiosamente divisa da forze ostili, naturali qualità etiche, ne contrappone il realismo, la laboriosità e l’integrità all’ipocrisia, all’inefficienza e alla corruzione delle oligarchie politiche, economiche, sociali e culturali e ne rivendica il primato come fonte di legittimazione del potere, al di sopra di ogni forma di rappresentanza e di mediazione”.

Dunque è una forma mentis, una predisposizione psichica più emotiva che razionale, trasversale allo “spartiacque” destra/sinistra, incentrata sulla contrapposizione verticale tra “quelli che stanno in alto e quelli che stanno in basso”, ancorata ad una visione semplificata e manichea della realtà, propugnatrice di una concezione idilliaca del passato, che idealizza una “comunità immaginata”, unita, armonizzatrice di interessi e di contraddizioni, cicatrizzante.

Le radici storiche

Le sue radici storiche, identificabili nelle rivolte contadine del Medioevo e non solo, come sostenuto da più parti, nelle esperienze – tra loro molto diverse – dei narodniki russi e del People’s Party statunitense di fine Ottocento, devono essere ricercate nella mobilitazione contro il sistema ed in una forte carica identitaria: di qui, come osserva Pierre-Andrè Taguieff, le varianti sudamericane del XX secolo – che oscillano fra demagogia e protesta, caratterizzandosi da un lato per la manipolazione delle masse e dall’altro per la loro “irruzione” nello sviluppo urbano e industriale – e quelle del nazional-populismo autoritario, fautore della xenofobia selettiva e del criterio della “preferenza nazionale”. Il riferimento ad una nozione restrittiva di cittadinanza è l’estremizzazione di una concezione differenzialista, sostenitrice della difesa delle specificità di culture e popoli, apertamente contraria al multiculturalismo ed alla globalizzazione; l’onda di diffidenza verso gli immigrati, accusati di contribuire poco al benessere collettivo (in termini di “fornitura” di lavoro e di pagamento delle imposte) e di voler accaparrarsi senza meriti i vantaggi della previdenza sociale, alimenta atteggiamenti astiosi, che non si traducono – a meno di casi sporadici – nella violenza fisica tipica del razzismo.

Il quadro si complica – come sottolineato da Yves Meny e Yves Surel – nel momento in cui le due concezioni del popolo come ethnos e come potere del demos si sovrappongono, in quanto quest’ultimo – insieme al governo della legge – è l’elemento fondante della democrazia. Il populismo trova terreno fertile proprio nel deficit di funzionamento di quest’ultima – rispetto alla quale è intimamente connesso e non incompatibile – riscuotendo consenso sia grazie alla capacità di mobilitazione del risentimento per le promesse che le elites scelte dal popolo non riescono a mantenere, sia approfittando del vuoto progressivamente lasciato dalle forze di sinistra come catalizzatrici del voto di protesta contro i partiti esistenti.

La centralità del potere popolare

La divaricazione tra la forma diretta – di cui il populismo, considerata la centralità che attribuisce agli istituti del referendum e della legislazione di iniziativa popolare, è radicale sostenitore – e quella rappresentativa viene inquadrata da Margaret Canovan nel “doppio volto della democrazia”: uno “redentore”, basato sulla centralità del concetto di potere popolare, su un forte impulso anti-istituzionale, sulla promessa di un mondo migliore attraverso l’azione del popolo sovrano; l’altro “pragmatico”, che riduce il termine a forma di governo, individua nelle Istituzioni il fondamento ed il limite del potere, si materializza nei sistemi multipartitici e nelle libere elezioni.

Nel momento in cui il gap tra questi due volti si dilata, l’estraneità al popolo degli Stati democratici in quanto Istituzioni si traduce in un abisso nel quale il populismo può essere visto come “un’ombra proiettata dalla democrazia”; oppure come il suo “spettro”, parafrasando il pensiero di Benjamin Arditi, che sottolinea la metamorfosi e la conseguente necessità di procedere ad un continuo aggiornamento dell’idea di rappresentanza, il passaggio dalla democrazia dei partiti con “quella dell’audience”, i caratteri di disturbo e di rinnovamento che, comunque, non mettono in pericolo il suo assetto istituzionale, la sfiducia verso le procedure istituzionali e le complicazioni del processo legislativo, che può sfociare in prassi plebiscitarie e, in ultima istanza, autoritarie.

Catalizzatore di paure

Lungi dal poter essere derubricato ad una patologia, il populismo si caratterizza per la capacità di intercettare le più svariate paure – quella verso gli immigrati, specialmente di fede islamica, ma anche quelle relative alla disoccupazione di massa e alla crescita delle diseguaglianze delle condizioni economiche tipiche dei cosiddetti “perdenti della globalizzazione” (piccoli commercianti, agricoltori, impiegati, operai non qualificati) – ed il consenso di elettori sempre più insoddisfatti di difetti, limiti e debolezze dei sistemi rappresentativi liberal-democratici, ben disposti ad accettare promesse mirate ad instaurare il ritorno ad una comunità culturalmente omogenea e rispettosa delle tradizioni, a rendere più trasparente la politica, a dare scacco alle connivenze tra le elites, a ripristinare la legge e la sicurezza.

Le lamentele sull’immigrazione possono essere accentuate più sotto il profilo culturale anziché economico; le minacce rivolte a modi e stili di vita vengono, talvolta, percepite in maniera più marcata rispetto ai pericoli che incombono sui livelli di vita, tanto da porre in risalto – come fa Dominique Reyniè – i caratteri “patrimoniali” del populismo. La polemica contro l’alta finanza ed i banchieri, i politici di professione e gli intellettuali, le burocrazie nazionali ed europea, l’esaltazione dell’etica produttivistica e del valore delle piccole e medie imprese, il frequente richiamo a teorie cospirative sono i tratti più ricorrenti dell’appello al popolo; il linguaggio politicamente “scorretto” del leader – semplice, immediato, diretto – si affianca spesso alla convinzione che i problemi politici siano risolvibili utilizzando il buon senso con il quale una massaia diligente gestisce le proprie attività quotidiane.

I partiti populisti

L’organizzazione interna dei movimenti populisti, molto meno strutturati rispetto ai partiti tradizionali, si configura in senso fortemente centralizzato e più o meno marcatamente autoritario-paternalista, in netta contraddizione rispetto alla sbandierata centralità del principio della democrazia diretta; le decisioni, solitamente prese dal vertice con la partecipazione di una ristretta cerchia di attivisti, vengono trasmesse ad una base soggettivamente convinta della legittimità e delle qualità del leader, spesso acclamato come “carismatico”.

In tal senso le riflessioni di Flavio Chiapponi sono illuminanti perché sgomberano il campo da un equivoco. Non esiste né un automatismo tra leader populista e carisma, né un criterio oggettivo di identificazione delle doti straordinarie alle quali il termine si riferisce: quando non rimangono vaghe, esse possono essere ricondotte al buon senso, all’onestà e alla semplicità dell’uomo comune che il leader, in quanto “uomo del popolo”, deve incarnare: basti pensare alla retorica spesso utilizzata da Matteo Salvini quando ripete ai propri seguaci: “Io sono uno di voi”.

L’autorità carismatica – così come intesa da Max Weber – deve essere interpretata in politica come leadership fortemente personalizzata (dinamica, peraltro, comune – seppur con minor intensità – a tutti i partiti contemporanei), è fortemente irrazionale ed instabile perché l”investitura” dei seguaci non è incondizionata, ma legata alla capacità del leader di garantire loro i benefici promessi.

Il recente consolidamento delle formazioni populiste in paesi socialmente molto avanzati – come la Danimarca e la Svezia – non solo conferma che esse, mancando di una base sociale omogenea, possano riscuotere successo anche presso una parte di elettorato benestante e non aprioristicamente contrario alla globalizzazione, ma soprattutto quanto sia fuorviante etichettarle come un pericolo e non come un “segnale di allarme” dei malfunzionamenti della democrazia.

