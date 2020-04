Politica. Il premier Conte, l’uomo che ha una sola parola (alla volta)

Pubblicato il 12 Aprile 2020 Categorie : Politica

Giuseppe Conte è uomo che ha presieduto prima il governo con la Lega e poi, mentre s’urlava “Mai con Bibbiano!”, s’è accomodato sulla poltrona massima dell’esecutivo con il Pd. Conte è l’uomo che, all’inizio del suo mandato (quand’era ancora “leghista”) si faceva associare, per assonanze regionali e parentele fratesche, a Padre Pio. Conte è l’uomo che oggi si ostina a voler diventare il punto di riferimento unico e necessario (ah, sapesse…) dei vescovi della Cei.

Conte è l’uomo di riferimento di un partito (movimento?) che è nato incendiario ed è morto facendo la pubblicità del 5G. Democristiano, per lui, sarebbe un’ambizione. Se avessi studiato quanto dicono di aver fatto i suoi alleati, direi che Conte, l’uomo dall’unica parola, abbia realizzato la più veloce, brutale e sconvolgente eterogenesi dei fini della politica italiana.

Conte, a capo di un partito di protestari, impone di azzittire ogni protesta in un momento drammatico per il Paese. E allora perché, dove il M5s è all’opposizione, si può denunciare, attaccare, fare i comunicati stampa contro De Luca oppure Fontana? È la democrazia, e deve valere per tutti.

Ha annunciato, inoltre, una diretta Facebook. Un’altra. Parla a una nazione come se fosse un consigliere circoscrizionale, ma fa nulla. Conte, l’avvocato del popolo, annuncerà di aver accettato il patteggiamento con l’Europa. E noi, come Bombolo ai bei tempi, dovremmo pure ringraziarlo. Perché poteva andarci molto peggio (come?).

