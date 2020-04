Minima (di F.Cardini). 6-12 aprile: giorni in cui nasce Baudelaire, muore l’imperatore Zenone

Pubblicato il 6 Aprile 2020 da Franco Cardini Categorie : Cultura

Nulla da segnalare, ovviamente, sul piano delle mie personali performances. Uno dei pochi vantaggi del Coronavirus: almeno per voi. Sto in quarantena: cerco di lavorare, tengo in ordine la casa (comunque ci provo), ingrasso (metabolismo, età, sedentarietà, cucina da single con qualche impietosito tocco filiale…), gioco col gatto, guardo films in TV. Ma ho pensato, da questa settimana, a un’innovazione: l’agenda “retrospettiva” (in fondo sono pur sempre professore di storia). Ogni settimana, vi ricorderò gli anniversari salienti dei sette giorni successivi. Può darsi che a qualcuno non dispiaccia.

1917, 6 aprile – Dichiarazione di guerra degli USA alla Germania.

217, 8 aprile – Assassinio di Caracalla; proclamato imperatore il prefetto del pretorio Macrino.

1856, 8 aprile – Al Congresso di Parigi per la soluzione della guerra di Crimea, Cavour attira l’attenzione delle potenze europee su quello che egli definisce il “problema italiano”.

491, 9 aprile – Ucciso l’imperatore d’Oriente Zenone.

1821, 9 aprile – Nasce a Parigi Charles Baudelaire.

1045, 10 aprile – Ascende al soglio pontificio Teofilatto dei conti di Tuscolo, che assume il nome di Benedetto IX.

1987, 11 aprile – Muore a Torino Primo Levi.

276, 12 aprile – Muore l’imperatore Tacito.

467, 12 aprile – Antemio è proclamato imperatore d’Occidente per volontà di Ricimero.

