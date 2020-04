Editoria. “Rialzati, Italia!”, torna in edicola CulturaIdentità

Pubblicato il 3 Aprile 2020 da Red Categorie : Cultura

Oggi torna in edicola CulturaIdentità. Questo numero è intitolato “Avanti, rialzati Italia!”

Nella sua storia l’Italia ha già vissuto momenti drammatici come quello che stiamo vivendo, eppure è sempre riuscita a trovare, grazie alle virtù del suo popolo, le energie necessarie a ripartire e rialzarsi più forte di prima! Anche questa volta accadrà lo stesso e per questo abbiamo voluto raccontare quei momenti della storia nazionale più significativi della capacità di riscatto degli italiani: da Caporetto a Vittorio Veneto, dalla Guerra Civile alla ricostruzione degli anni Cinquanta, passando per l’epopea risorgimentale e la stagione del terrorismo insieme ai nostri autori ripercorreremo alcuni momenti significativi del nostro passato.

Come sempre, tante le firme prestigiose: dal docente Luiss, e noto giornalista televisivo, Francesco Giorgino a Diego Fusaro, da Marcello Veneziani – Pagina autorizzata al prof. Giuseppe Parlato, agli storici Andrea Ungari e Danilo Breschi, continuando con Francesca Barbi Marinetti, Paolo Corsini, Laura Tecce, Angelo Crespi, Fabrizio Fratus, Federico Mollicone, Andrea Augello, Leonardo Petrillo, Alfonso Piscitelli, Gennaro Grimolizzi, Mario Bozzi Sentieri e tanti altri.

Di Red