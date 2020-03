Taccuino-Coronavirus/7. Il virologo Lopalco: “Il comportamento dell’Europa è criminale”

Pubblicato il 16 Marzo 2020

“La cosa più scandalosa è la completa e criminale assenza dell’Europa”: lo dice il virologo Pier Luigi Lopalco in una intervista al Messaggero. Non c’è dunque solo la presa di distanze istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei confronti del presidente della Bce Cristine Lagarde, ma avanza un ampio dissenso motivato nei confronti di una istituzione sovranazionale che ha finora imposto solo sacrifici agli italiani (e ai greci), senza restituire non solo supporto economico ma nemmeno vicinanza morale.

Quando passerà questa pandemia, non cambierà solo la vita degli italiani, si dovrà anche ridiscutere la partecipazione nazionale a organizzazioni che hanno limitato la nostra sovranità economica e politica: i trattati internazionali si firmano, ma si possono anche ridiscutere. Questo sarà il prossimo banco di prova delle classi dirigenti politiche italiane. E se falliranno, verranno ricordate come burocrazie al servizio di colonizzatori senza anima.

