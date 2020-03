Libri. “Un graffio al peggio” di Bianconi: consigli alla politica tra Ue e sovranismo

Maurizio Bianconi, politico avvocato e giornalista, è un toscano sincero. Ha scritto adesso un saggio, “Un graffio al peggio”, dove con ironia e pensieri acuminati formula ben 25 consigli alla politica, spazio pubblico che lo ha visto protagonista tra An, Pdl e mondo conservatore.

Colpisce il realismo di fondo dello scritto. Bianconi si racconta attraverso una passione politica che spesso ha collimato con la delusione, non si vergogna di mostrare le sue delusioni, ma allo stesso tempo ritiene di dover lasciare “un graffio”, ovvero un monito alla politica prima del baratro del nullismo e dell’evanescenza che ha caratterizzato le ultime stagioni del centrodestra con Berlusconi declinante. ***

“”Un graffio al peggio” è un libro che con la leggerezza di un prontuario descrive per chi vuole conoscere la politica di questi anni tra sovranismo ed europeismo, l’esperienza di chi l’ha vissuta sulla sua pelle. Scandito in venticinque consigli-propositi, in un linguaggio semplice e chiaro, contiene temi che spaziano dalle radici all’identità, alla nuova finanza, oltre alle cronache degli ultimi anni raccontate con lucidità e proponendo verità mai affrontate. Appare strumento utile di conoscenza per addentrarsi nelle stanze della nuova politica italiana”.

“Chi vuol capire cosa c’è dietro agli avvenimenti e alle parole del nuovo lessico, come la storia del Pil, le contraddizioni del sovranismo e dell’europeismo, e molto altro, in queste pagine trova uno sguardo che trascende destra e sinistra riportando una necessità ed un sogno che ognuno dovrebbe avere in politica: la preparazione e la passione”.

