Ieri sera è giunta dagli Stati Uniti una brutta notizia. E’ morto lo scrittore Clive Cussler, all’età di 88 anni. Autore di best seller diffusi in tutto il mondo, Cussler è stato per oltre 30 anni il punto di riferimento per tutti gli appassionati di romanzi di avventura. I protagonisti creati dalla sua fervida fantasia sono diventati per molti dei volti familiari, che ci hanno portati in tutto il mondo, nel deserto, in fondo al mare e addirittura sulla Luna, assieme alla coppia composta da Dirk Pitt e Al Giordino, due tecnici al servizio della Numa, che girano il globo alla ricerca di tesori scomparsi e si ritrovano in mezzo a intrighi internazionali, complotti, dittatori e pericoli di ogni tipo.

Clive Cussler è stato rappresentante di un genere letterario da molti dato per morto, che ha saputo interpretare in modo magistrale, attualizzandolo nel ventesimo secolo, interpretando un periodo storico a cavallo dalla guerra fredda fino agli anni recenti, sapendo poi ricreare i propri personaggi al volgere dell’epoca. Narrativa contemporanea, sogni a occhi aperti e viaggi, raccontati da un autore che era avventuriero e scopritore di relitti lui stesso, collezionista di auto e aerei d’epoca, come il suo alter ego Dirk Pitt. Nei suoi libri, in vetta alle classifiche puntualmente, Cussler ha saputo inserire molto di sé stesso, tramandando anche una parte importante e sana della cultura americana odierna.

E’ stato un grande, Clive Cussler, in Italia forse poco valutato dalla critica, ma noto al grande pubblico, che potrà contare però sul figlio che sta seguendo proficuamente le orme del padre.

