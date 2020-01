Politica. CulturaIdentità elegge un consigliere regionale in Calabria: è la Minasi

Pubblicato il 29 Gennaio 2020 da Red Categorie : Politica

Tilde Minasi, vice-responsabile di CulturaIdentità, entra in Regione come consigliere regionale della Lega. Avvocato, esperta in contenzioso civile ed amministrativo e imprenditrice nel campo del turismo, Tilde Minasi ha sbaragliato la concorrenza alle elezioni regionali tra le fila della Lega nella Circoscrizione Sud, con 2229 preferenze personali, risultando eletta.

“Siamo lieti di questa notizia – commentano all’unisono il presidente di CulturaIdentità, Edoardo Sylos Labini e il responsabile regionale calabrese di CulturaIdentità, Nino Spirlì – perché finalmente la cultura in Calabria potrà rialzare la testa. Il lavoro di chi ogni giorno si spende per la promozione del territorio viene premiato. Nel recente incontro con il neo-governatore Jole Santelli a Taurianova abbiamo ascoltato le sue proposte per rilanciare questa terra ricca di bellezza. A lei e a Tilde Minasi vanno i nostri auguri per un proficuo lavoro di valorizzazione del settore turistico e culturale”.

@barbadilloit

Di Red