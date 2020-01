One Response to Regionali\3. Senza un modello politico non basta più il carisma dei leader

Regionali\3. Senza un modello politico non basta più il carisma dei leader

I dati usciti dalle urne di domenica in Emilia dicono due cose molto semplici.

La prima: al sovranismo non bastano le leadership di Salvini e Meloni. Né un radicamento esclusivamente politico-elettorale per scardinare un modello di governo ben identificabile.

L’asse burocratico che gira attorno al Pd è netto è chiaro: settore terziario, export, sostenibilità del debito, assistenzialismo, nuove schiavitù. Scherzare sul modello Ztl non basta più perché questo è un modello economico fatto e finito dentro al quale lavorano ampi settori e diverse forme di classi dirigenti. A questo modello il sovranismo non si è capito cosa voglia contrapporre nei fatti, se non un vago protezionismo liberista alla Trump (senza avere il Pil degli Usa o l’influenza finanziaria di Boris Johnson).

La seconda: Il M5S sparisce. Dal 2011 anno della crisi e delle manganellate finanziarie Berlusconi, Renzi, Grillo, si sciolgono come neve al sole difronte alla prova del governo di rottura.

Ciò testimonia che in Italia esiste un elettorato critico del modello decrescita puntualmente disilluso.

Chi bazzica questi lidi farebbe bene a coltivarlo con rispetto, costruendo una valida alternativa politica.

