One Response to Fratelli d’Italia vola anche a Milano (e supera Alleanza Nazionale)

Fratelli d’Italia vola anche a Milano (e supera Alleanza Nazionale)

Pubblicato il 22 Gennaio 2020 da Ernesto Chevanton Categorie : Politica

Secondo un sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera, la coalizione di centrodestra a Milano è in vantaggio su quella di centrosinistra, che ricandiderà Sala alle prossime elezioni. Ciò che sorprende sono però i dati dei singoli partiti, completamente ribaltati rispetto alle politiche del 2018. La Lega passa dal 17% al 27%, Forza Italia crolla dal 15 al 4 e Fratelli d’Italia vola, letteralmente, dal 4,4% al 12,9%, un dato nettamente superiore anche a quello nazionale, che al momento vede il partito meloniano attorno all’11%.

Se si rapporta questa intenzione di voto con i dati storici della destra milanese, possiamo prevedere che Fratelli d’Italia nel capoluogo meneghino si stia apprestando a qualcosa di epocale. Quando infatti An toccò i suoi massimi storici, a Milano, difficilmente andava oltre il 12%, ciò vuol dire che la destra nel capoluogo lombardo potrebbe fare il colpaccio alle prossime comunali.

Per ora gli esponenti di spicco si limitano a gongolare. “Il sondaggio sul Corriere della Sera di oggi – scrive il capogruppo in Europa Fidanza – evidenzia la straordinaria crescita di Fratelli d’Italia anche a Milano. E non abbiamo alcuna intenzione di fermarci”.

