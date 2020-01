Cultura. Addio Christopher Tolkien, figlio del papà del Signore degli Anelli

Pubblicato il 18 Gennaio 2020

E’ morto a 95 anni Christopher Tolkien, figlio dell’autore del Signore degli Anelli, J.R.R.: era stato curatore negli ultimi decenni dell’opera del celebre scrittore e accademico britannico. Ad annunciare la notizia sono state la Tolkien Society e la casa editrice HarperCollins UK.

Terzogenito di Tolkien, Christopher ne ha custodito l’eredità fin dalla sua scomparsa, nel 1973, curando la pubblicazione di buona parte delle varie edizioni originali dei lavori paterni in inglese uscite da allora con scrupolo e devozione.

Criticò i film di Jackson

Era così attaccato ad una visione mitologica delle opere del padre da criticare le libertà dell’adattamento cinematografico della trilogia, valsa un gigantesco successo planetario al regista premio Oscar Peter Jackson, come un tradimento del testo – e dello straordinario sottofondo culturale e spirituale dell’autore – in favore di «un film d’azione per ragazzi fra i 15 e i 25 anni».

