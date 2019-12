Libri. “Gli appunti di Fra’ Mansueto” di Indelicato: una storia di resistenza al declino

Pubblicato il 29 Dicembre 2019 da Red Categorie : Libri

Arriva un nuovo romanzo per Tabula Fati: è “Gli appunti di Fra’ Mansueto” di Alfonso Indelicato. Ecco la trama del racconto.

Un convento sito nell’Italia centro-meridionale, negli anni ’30 del secolo XXI.

Soffia nel chiostro aria di burrasca: la Chiesa di Cristo non è più quella di Leone X, e neppure quella di Giovanni XXIII e Paolo VI. La Storia, fino ad alcuni anni prima relegata fuori dalle mura e soltanto intravista attraverso le grate, è entrata con prepotenza nei sacri ambulacri. Storia della Chiesa e storia dell’Italia, dove la popolazione araba è ormai quasi pari a quella autoctona e proclama le sue verità, mentre i santi Presuli, in nome dell’accoglienza, sono disposti a sacrificare le proprie.

Il mondo sta tumultuosamente mutando, ma frate Mansueto, umile cuciniere, resiste in cuor suo al cambiamento. Resiste con quieta, silenziosa ostinazione, e intanto prende appunti circa il mondo che vede franare attorno a sé, insieme annotando ricordi, rimpianti e sgomento. Lo assiste la sua fede semplice e profonda, e la volontà umile ma ferma di rimanere se stesso.

L’autore

Alfonso Indelicato è nato a Milano nel 1955, è sposato ed ha due figli. Vive da qualche anno a Saronno, dove partecipa attivamente alla vita amministrativa della città in qualità di consigliere comunale indipendente. È stato insegnante di Italiano e Storia presso gli Istituti Superiori, nonché dirigente nazionale della Gilda degli Insegnanti, ed è ora responsabile della Comunicazione dell’Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante, con il compito prevalente di organizzare convegni e corsi d’aggiornamento riconosciuti da MIUR. È redattore del periodico Tradizione, e collabora con alcuni giornali on line. Svolge anche attività peritale su incarico di Tribunali, Procure, privati. Per i tipi di Tabula Fati ha già pubblicato la narrazione in versi dal titolo “La Libertà” e la raccolta di racconti intitolata “La Devozione”.

Di Red