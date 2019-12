2 Responses to Governo. Si dimette il ministro Fioramonti. Meloni (Fdi): ora tutto esecutivo a casa

Governo. Si dimette il ministro Fioramonti. Meloni (Fdi): ora tutto esecutivo a casa

“Non sentiremo la mancanza del ministro Fioramonti, che avrebbe dovuto rassegnare le sue dimissioni già da tempo per i suoi post ignobili e deliranti contro le Forze dell’Ordine e le donne. Lo ha fatto solo dopo l’approvazione della manovra, ammettendo il fallimento su scuola e università di un Governo guidato da un professore. La sua eredità è un pessimo decreto scuola e la sciagurata invenzione di sugar e plastic tax, due folli tasse che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro in Italia. Senza contare la sua proposta di aumentare l’Iva, come ci riportano alcune indiscrezioni di stampa di queste ore. Se ne va uno dei peggiori ministri che l’Italia repubblicana abbia avuto. E ora questo Governo faccia un altro bel regalo agli italiani: vada a casa”: commenta così le dimissioni del ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

