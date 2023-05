Il Napoleone di Notting Hill è il primo romanzo di G. K. Chesterton. Qual è il tema? C’è un re umorista che, per scherzo, immaginando una Londra del futuro, ricrea le antiche municipalità medioevali come una sorta di piccoli comuni dotati ciascuno di un sindaco e di autonomia.

Cosa succede in breve? Che scoppia una piccola guerra causata dal fatto che i sindaci degli altri quartieri hanno in mente di costruire una strada che dovrebbe passare per Notting Hill, rovinandone il cuore pulsante e cioè una viuzza, Pump Street.Alla fine dello scontro, prevale proprio Notting Hill sebbene inferiore come forze e prevale proprio per l’eroismo e per il patriottismo mostrati. Paradossalmente quello che all’inizio era solo un gioco, si trasforma in realtà nel senso che quello spirito mostrato, quello di difendere la piccola patria, si diffonde anche negli abitanti degli altri quartieri.

Il protagonista del romanzo è Adam Wayne che è nato lì e che si è trovato già dato quel piccolo mondo che è sì un microcosmo ma allo stesso tempo riflesso del mondo. Chesterton, com’è noto, usa il paradosso e fu definito “ il principe del paradosso”. In questo romanzo, esso consiste proprio nel difendere un piccolo spazio al contrario dell’accezione comune del patriottismo legato al concetto di nazione.

Ci si può chiedere: l’autore è contro l’idea di nazione? Si può rispondere in questo modo: egli è contro un’idea di patriottismo deteriore che chiamava “Jngoismo” cioè ritenere, che la propria patria abbia un’importanza maggiore perché grande come un impero o perché abitata da Germani, razza superiore. L’idea di Chesterton è che si debba amare la propria patria a prescindere perché è il luogo dove si è nati, dove si tramanda una tradizione e che non ha pretese di superiorità su altre, accettando che anche altri popoli facciano altrettanto.

Per il nostro autore non conta quindi quanto sia grande geograficamente dato che, anche se piccola come Notting Hill, non significa chiusura verso ciò che è altro quanto piuttosto il fatto che anche chi si professa cosmopolita e rifiuta la patria o comunque la nazione, è nato in un certo contesto, in una certa via, piazza.

Il senso della vittoria del protagonista, Adam Wayne, nel portare avanti il suo ideale è riassunto in ciò che dice in punto di morte:

“Mi abbarbico a qualcosa, e se il qualcosa cade, lasciamo che cada. Questo è quello che rappresenta la sola felicità, la sola universalità”.

Lottare per un ideale fermo, stabile che non vuol dire imporlo bensì non rinnegare le proprie radici anche se questo dovesse comportare un insuccesso.

* Il Napoleone di Notting Hill, di G. Chesterton (Ed Lindau)

