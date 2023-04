La marcia dei ribelli (Spazio InAttuale editore) non è un libro “su”, nessuno parla di lui, ma “di” Almerigo Grilz che oggi avrebbe 70 anni. Un libro scritto di suo pugno, che sembra quasi un romanzo e invece è la realtà quotidiana da lui vissuta in Afghanistan, Etiopia, Filippine, Mozambico… Paesi fantastici eppure maledetti, in parte ancora oggi stravolti da conflitti.

Quattro viaggi e il quinto in Mozambico

Quattro viaggi e un quinto da cui il giornalista freelance, nato a Trieste l’11 aprile 1953 e morto il 19 maggio 1987 a Caia mentre documentava la guerra civile in Mozambico, non sarebbe tornato. Tutto in un anno e mezzo vissuto pericolosamente e raccontato attraverso i diari ora diventati un libro. In quei diciassette mesi del 1986 e parte del 1987, che rappresentano solo l’ultima fase della sua attività di reporter, ci sono i popoli dimenticati di un pianeta. C’è il mondo che non conosciamo.

