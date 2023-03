Forse non tutti sanno che, in ordine all’interruzione volontaria di gravidanza, non solo il Cristianesimo (con l’eccezione di alcune Chiese riformate, quale, ad esempio, quella valdese), ma anche le altre religioni maggiori solitamente assumono una posizione di condanna, pur se molte di esse lo ritengano ammissibile in circostanze più o meno limitate.

Nell’Ebraismo, il feto è ritenuto essere umano dopo quaranta giorni dal concepimento e l’autorizzazione all’aborto terapeutico è circoscritta solo a pochissimi casi.

Nell’Induismo, formato da numerose scuole e correnti teistiche, di regola l’aborto è proibito («Mi sembra chiaro come la luce del giorno – diceva Gandhi – che l’aborto è un crimine»), anche se si registra una certa tolleranza per i trasgressori.

Nel Buddismo, nonostante non vi sia al suo interno una posizione univoca, mancandogli un organismo autoritativamente rappresentativo, quasi tutti i testi e tutte le tradizioni vietano l’aborto, poiché visto come una violenza nei confronti di un essere vivente e senziente.

Nell’Islamismo, infine, si ritiene che la vita inizi tra il 90° e il 100° giorno di gestazione e che il feto riceva l’anima dopo centoventi giorni dal concepimento. Proprio per questo l’aborto in generale non è consentito, se non nei casi di stupro e problemi di salute della donna incinta. Comunque, superato il quarto mese, l’interruzione volontaria di gravidanza è ritenuta un assassinio. Inoltre, le deformazioni, sia fisiche che mentali, sono viste dalla religione islamica come una prova inviata da Dio, la qualcosa comporta che il bambino “deformato”, libero dal mondo circostante, alla fine dei tempi non verrà giudicato.

Quanto alla Chiesa Cattolica, sulla base di precisi riferimenti sia all’Antico (Es 21: 22-25; Gb 12: 10) che al Nuovo Testamento (Lc 1: 26-37, 42-45), ha sempre ritenuto la vita sacra e dignitosa, non in virtù di una condizione di “salute”, ma perché dono di Dio. Cosicché l’aborto volontario, in quanto interruzione della vita, è paragonato a un omicidio:

«L’aborto procurato è l’uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita» (San Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae, 1995, n. 58).

«Per questo è necessario aiutare le persone a prendere coscienza del male intrinseco del crimine dell’aborto che, attentando contro la vita umana al suo inizio, è anche un’aggressione contro la società stessa…» (Papa Benedetto XVI, in «L’Osservatore Romano», 04.12.2005).

Del resto, alla luce dell’Annunciazione alla Vergine Maria da parte dell’Arcangelo Gabriele – la più importante fra le festività religiose concernenti il concepimento (25 marzo) – come si potrebbe parlare di maternità in una donna se il concepito non fosse una persona umana dal primo istante dell’inizio della maternità stessa? Allorquando si afferma di una donna che ha concepito che è iniziata la sua maternità, questo presuppone che il concepito è indiscutibilmente una persona umana, ovvero, dotata di un corpo e un’anima spirituale infusa direttamente da Dio nel momento stesso del concepimento.

Qualcuno potrebbe obiettare: e se la donna non è in grado, per motivi contingenti anche gravi (ad esempio, a seguito di uno stupro), di “assumersi” la gravidanza? In questo caso, occorrerebbe chiedersi – da credente o non poco importa – se sia “ragionevole” causare una catastrofe maggiore, quella della morte di un essere umano, pur se allo stadio embrionale. E poi, se per la donna fosse realmente difficile o impossibile accettare la maternità, esiste pur sempre una soluzione prevista dalla legge, almeno in Italia: il non riconoscimento, da parte della madre, del suo bambino che viene accolto, nel corso dei primi tre mesi di vita dopo la nascita, da istituzioni legalmente riconosciute, le quali, a loro volta, lo affideranno a genitori adottivi. Sarebbe un atto oltre che di amore verso il bambino anche di profondo altruismo, considerando l’altissimo numero di coppie senza figli o di genitori che ogni anno desiderano fare un’adozione e non vi riescono.

«Sento che ogni giorno il più grande distruttore di pace è l’aborto, perché è una guerra diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa […] Perché se una madre può uccidere il suo proprio figlio, non c’è più niente che impedisce a me di uccidere te, e a te di uccidere me […] Noi combattiamo l’aborto con l’adozione. Se una madre non vuole il suo bambino, lo dia a me, perché io lo amo» (Santa Teresa di Calcutta).