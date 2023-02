Proprietario di una raffinatissima libreria “modernaria”, che però oltre alle prime edizioni – dove il must sarebbe “Biglietti per gli amici” di Tondelli, edizioni Baskeerville ovviamente – vende, ed è il massimo della sofisticheria, anche cru francesi, champagne rarissimi, tartufo e altre prelibatezze, Michelangelo Borromeo, come si chiama questo benedetto figlio, è l’esatto contrario del padre crapulone, donnaiolo e guascone. Così timido da annotarsi per i suoi fallimentari contatti in società, un repertorio di battute talmente loffie che suscitano ilarità proprio per quanto sono loffie, avrebbe chiuso i conti col padre, oltrettutto defunto, senonché gli arriva un telefonata proprio dal genitore… e se ne capirà l’origine nel corso del romanzo che è una spassosa avventura a bordo di sportive tedesche, tra la Cote d’Azur e la provincia pavese in cui incontreremo, oltre a una lingua elegante se mai ce ne furono, vini sciccosi e indimenticbili personaggi di grana comica come il cafonissimo Gualtiero, una specie di malavitoso dal cuore d’oro che ricorda il Renato Cantabile de “Il dono di Humboldt”, micro-donne fatali, meschinissimi docenti universitari e, l’anello di congiunzione tra l’uomo e il teatrante, l’ineffabbile Pirlandello.