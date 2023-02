Sabato 25 febbraio, ore 17,30, alla cineteca Arlecchino di Milano (via S. Pietro all’Orto 9, MM1, Duomo), Andrea Nicastro – inviato del Corriere della Sera in Ucraina – presenterà il suo terzo libro e primo romanzo: L’assedio (Solferino Editore). L’assedio è quello di Mariupol nel 2022, narrato attraverso le storie di alcuni abitanti della città, porto e centro siderurgico.

In qualsiasi programma tv italiano sull’Ucraina era – è – quasi obbligatorio schierarsi. Nicastro non si schierava, né si schiera. Sta ai fatti. Il suo romanzo-verità inanella episodi di persone qualunque, che parlano una lingua o l’altra, che si considerino ucraini o russi. E non fa figli e figliastri.

Con Nicastro dialogherà Maurizio Cabona, già inviato in Serbia, Cina, Giordania, Siria, Kuwait e Iraq , e critico cinematografico: la manifestazione infatti include La corazzata Potemkin, film di S.M. Eisenstein (1925), sull’insurrezione a Odessa nel 1905, dopo la sconfitta dell’Impero Zarista contro il Giappone.