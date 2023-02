L’intervento del senatore emiliano di Fdi sul nuovo decreto che perimetra la condotta delle Ong e gli effetti sull’immigrazione incontrollata

“L’obiettivo primario, per Fratelli d’Italia, è da sempre quello di fermare le partenze e interrompere il business dei trafficanti: su questo stiamo lavorando e continueremo a lavorare. Oggi abbiamo convertito il Decreto 1/2023 sulla Gestione dei flussi migratori, il cosiddetto Decreto ONG: regolamentare la condotta di quelle navi vuol dire ridurre la possibilità che gli scafisti le usino come taxi del mare implementando la speculazione economica sulla pelle dei migranti. in questo modo salviamo vite umane e arginiamo il business dell’immigrazione. Questo decreto, che si concentra in modo particolare sulla gestione dei soccorsi in mare operata da soggetti privati e stranieri come le organizzazioni non governative, si infila in questo percorso di gestione del fenomeno migratorio da parte dei Governi nazionali. L’immigrazione può essere gestita o può essere subita: l’Italia oggi ha deciso di farsi sentire e di gestire il fenomeno migratorio al contrario di quanto hanno fatto i governi di sinistra negli ultimi dieci anni. In tema di gestione dell’immigrazione e di difesa del principio e del valore del diritto umanitario, la nostra Nazione non deve prendere lezioni da nessuno.

La credibilità che il governo Meloni sta assumendo in Europa, ci auguriamo porti presto gli altri stati europei a comprendere che i confini dell’Italia sono i confini dell’Europa, e come tali devono essere difesi” .

@barbadilloit