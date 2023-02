Francesco Rocca e Attilio Fontana guideranno Lazio e Lombardia per i prossimi cinque anni. Questo l’esito del voto delle regionali del 12 e 13 febbraio. Il centrodestra stravince la consultazione trascinato da Fratelli d’Italia che si afferma come primo partito nelle due regioni. In Lombardia, Fontana al 56%, Fdi al 26%, la Lega ottiene circa il 16,5%, Forza Italia oltre il 7%. Figuraccia per Letizia Moratti (ex forzista), che raccoglie solo il 9,7% (non entra nemmeno in consiglio regionale). Majorino del Pd, alleato dei 5S, si ferma al 33%

Nel Lazio Francesco Rocca al 53%, con Fdi vero trattore della coalizione con quasi il 34%, Lega all’8,2%, Fi al 7,8%. D’Amato, candidato governatore del Pd non supera il 33%. La candidata dei grillini Donatella Bianchi raggiunge l’11%. Sarà interessante conoscere l’esito della sfida per le preferenze all’interno del partito meloniano dopo le polemiche e il commissariamento della federazione di romana.

Il voto di febbraio conferma il consenso degli elettori per il centrodestra e premia ancora una volta, dopo le politiche di febbraio, la proposta patriottica di Fratelli d’Italia.

@barbadilloit