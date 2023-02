Il vento della storia riduce le pietre dei ricordi in polvere, che può svanire nel nulla, se non rimane più nessuno a raccoglierla e tramandare nella memoria. Ogni avvenimento, anche se tragico, non sfugge a questo destino, perché i testimoni che lo vissero in prima persona non solo non sono eterni, ma accade talvolta che siano essi stessi i primi a volerlo dimenticare, e così girare definitivamente pagina.

La memoria delle foibe carsiche e istriane e l’esodo della popolazione italiana dalla Venezia-Giulia e Dalmazia, si è tramandata attraverso un sottilissimo filo, che ha rischiato più volte di spezzarsi, che si rinforza soprattutto grazie a coloro che raccolgono in qualche modo l’eredità di quella pagina di storia lacerata da ferite non ancora rimarginate e che tali rimarranno, forse per sempre.

A rinforzare quel sottilissimo filo sono libri come quello scritto da Lamberto Maria Amadei, in cui sono state raccolte le “giovani memorie fiumane” di Marina Smaila, quando fu strappata da quel mondo in cui muoveva i suoi primi passi e assaporava le prime gioie di bambina.

Siamo così di fronte al sovrapporsi delle vicende di una famiglia, che cercava di sfuggire ad un destino di morte, a quelle della Storia, con la “S” maiuscola, che si consumò nei confini orientali di un’Italia uscita sconfitta dal conflitto mondiale. Furono anni terribili, in cui la realpolitik dei vincitori, soprattutto di quelli legati alla Russia sovietica, mai si coniugò con il più elementare sentimento di umanità, fino a perseguire, per ragioni ideologiche, il progetto di un annientamento totale della popolazione italiana della Venezia Giulia e della Dalmazia.

Il 10 febbraio 1947, l’Italia stipulò con la Jugoslavia l’oneroso Trattato di pace con cui vennero cedute le terre istriane fiumane e dalmate, da secoli italianissime, e la creazione del Territorio Libero di Trieste. Il tempo della storia ha cancellato infinite volte memorie, lingue, tradizioni, interi popoli. Nelle terre perdute e abbandonate, tra il 1943 e il 1958, in pochi decenni sono stati cancellati quasi tutti i segni dell’italianità, a cominciare dalla toponomastica, che erano da sempre presenti e trasmessi nel corso dei secoli attraverso innumerevoli generazioni. A Fiume, Pola, Zara, Capodistria, Pirano, Parenzo e in tante altre città da sempre italiane e venete, i giovani sono stati educati all’idea, invece, che quelle terre furono sempre state abitate da sloveni e croati.

Le questioni delle foibe e dell’Esodo, che insanguinarono l’Istria e il Carso, la Venezia Giulia e la Dalmazia, sono intimamente connesse tra loro, sebbene ancora oggi vi sia chi tenta di negarlo. Entrambi sono l’esito di due cause, anche queste tra loro intimamente collegate. Da una parte un radicale odio anti-italiano, dalle radici antiche, ed ora scatenatosi senza alcun argine militare, dopo la ritirata dell’esercito italiano, dall’altra parte, lo svelamento della natura intrinsecamente criminogena dell’ideologia comunista, che, questa volta, aveva assunto il volto delle bande partigiane del maresciallo Tito. Se non si comprende il concorso di questi due elementi, la Legge del 30 marzo 2004, istitutiva del Giorno del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati, presto o tardi diverrà carta straccia.