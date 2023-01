Era il 1997 in Italia. Era il 1998 in Francia, quando usciva il primo volume della saga Harry Potter. Inizialmente, nonostante ciò che dice la leggenda, prima che l’infatuazione dei bambini e il passa-parola provocassero una insuperata ondata di fondo, il successo era stato confidenziale. Dopo una generazione, dopo 84 traduzioni e 600 milioni di lettori, la meraviglia agisce sempre e forse più che mai, tanto che abbiamo voglia di sognare che sia possibile un altro mondo.

Certo, ci sono stati alcuni intoppi nella favola di J.K Rowling, questa madre nubile, picchiata dal compagno e indigente, che con la forza della penna è riuscita a cambiare il suo destino. Il successo mondiale, che l’ha resa così celebre e più ricca della scomparsa regina del Regno Unito, è stato posto in discussione nel 2019 per una presa di posizione, del resto relativamente anodina in merito alla questione dei sessi femminile e maschile, che ha urtato la comunità transgender. Queste frasi, aspramente criticate, hanno suscitato una tempesta folle, che ha diviso i fans, gli attori dei film tratti dai suoi romanzi e gli osservatori, senza mai contaminare un’opera che oggi mantiene tutto il suo fascino.

Ovunque in Francia, per festeggiare l’anniversario le edizioni Gallimard organizzano un’edizione speciale della “Notte dei libri” (2 – 5 febbraio). Streghe e stregoni, ma anche noi, umili babbani, siamo invitati nelle librerie a goderci ogni sorta di divertimento magico. In quel momento avverrà la selezione delle squadre scelte per partecipare alla Grande Finale del Torneo degli stregoni che si svolgerà a Parigi nel giugno 2023.

Altra notizia molto attesa è l’arrivo a Parigi dell’esposizione immersiva dedicata al giovane Potter e ai suoi amici il prossimo 21 aprile dal parco delle Esposizioni alla Porta di Versailles. Gli organizzatori promettono un vero viaggio nell’universo della stregoneria grazie a tecnologie all’ultimo grido. Potrete così prendere il Hogwarts Express, mettervi in testa il famoso cappello magico, imparare a maneggiare la bacchetta e a fare sortilegi o scoprire il vostro patronus, l’animale di luce che vi protegge dalle creature malefiche. Abbastanza per cambiare idea… e per armarsi contro tutti quelli che quest’anno vorrebbero nuocervi! (Point de Vue, n. 3883, 18 gennaio 2023)

Guida per babbani ai “santuari” in Italia

I libri di J.K. Rawlings della saga Harry Potter sono editi da Salani. In Italia le traduzioni dall’inglese sono arrivate prima che in Francia. Per chi si fosse perduto le celebrazioni del 2022, il distacco di un anno della prima edizione francese consente un recupero con quelle previste a Parigi. Per chi non volesse passare la frontiera, ecco comunque una guida ai “santuari” nostrani: