A sinistra hanno sempre sostenuto che non esiste la cultura di destra. Misconoscendo, così, l’evidente lascito di tanti scrittori. Marcello Veneziani, uno dei maggiori intellettuali contemporanei, una volta sottolineò che a destra ci sono intellettuali importanti, che hanno creato le fondamenta del sapere in Occidente e non solo, a sinistra solo “impiegati di concetto”. Osservazione condivisa anche da Giovanni Raboni, che in un suo articolo sul “Corriere” affermò che i migliori scrittori erano tutti di destra (cfr. I migliori scrittori sono tutti di destra, De Piante editore). Raboni non era certo un intellettuale di destra.

La casa editrice Italia Storica di Genova ha pubblicato un libro collettaneo, curato da Andrea Lombardi, dal titolo Profeti inascoltati del ‘900, con prefazione di Vittorio Sgarbi. E’ un Pantheon di intellettuali in gran parte di destra e alcuni su posizioni eretiche che hanno testimoniato, in quello che è stato definito “il secolo breve” l’analisi della modernità, i valori spirituali, la visione del mondo conservatrice. Da Prezzolini a Solgenitsin, da Pirandello a Cioran, da Faulkner a Drieu, da Brasillach a Céline, da Chesterton a Sermonti, Spengler, Mishima, Rosai, Morselli, Ortega, Achmatova, Sarfatti, Marinetti, Siri, Pound, Borges, Flaiano, Bernanos, Campo, Jünger, Conrad, Gentile, Guareschi, fino a tracciare sessantasei medaglioni che rappresentano, senza avere pretese di completezza, un orientamento nel mare della letteratura, della filosofia, dell’arte.

Emerge un vero Pantheon del pensiero che, come dice Vittorio Sgarbi nella prefazione, “collega pensatori liberi ed eretici, conservatori di valori e non di costumi, e di integrità morale che costituisce l’unica forma possibile di pensiero, a un disegnatore che ne ha eseguito il volto, le ansie e le riflessioni, e ad altri scrittori che ne hanno interpretato lo spirito”. Il riferimento è al disegnatore Dionisio Di Francescantonio e agli scrittori, giornalisti e intellettuali che hanno prestato la propria penna e la propria sensibilità nel definire la storia e il pensiero di questi autori che non hanno avuto un percorso simile né idee monolitiche, alcuni anche in contrasto fra loro. Tutti hanno testimoniato nel secolo in cui hanno vissuto la propria visione delle cose e una profonda critica del tempo che vivevano. Un libro che offre un Olimpo di grandi scrittori che hanno lasciato il segno nel mondo della cultura. Ogni medaglione è corredato dalla bibliografia delle opere principali di ogni autore che fa di questo libro anche una sorta di catalogo del pensiero alternativo e controcorrente di un secolo, il ‘900, estremamente complesso.

Aa. Vv., Profeti inascoltati del ‘900, con prefazione di Vittorio Sgarbi, disegni di Dionisio Di Francescantonio, Italia Storica ed., pagg. 227, euro 29,00. (ordini: italiastorica@hotmail.com)