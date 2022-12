“Ci siamo resi conto delle troppe dipendenze, dell’errore strategico in termini sovranità di rinunciare ad alcune catene del valore, della dipendenza energetica dalla Russia, e probabilmente ci accorgiamo della eccessiva dipendenza in termini di sicurezza dagli Stati Uniti. E ci accorgiamo di come non sarebbe intelligente uscire dalla dipendenza dalla Russia favorendo una dipendenza dalla Cina. Un altro errore che si rischia di fare”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia nel mondo.

Le spese militari

“La spesa militare è necessaria per difendere i propri interessi. Se scegli di non difenderti qualcun altro lo farà per te ma poi quel qualcun altro non lo farà gratis”. A sostenerlo è la premier Giorgia Meloniincontrando gli ambasciatori alla Farnesina. Sul fronte della sicurezza “l’Europa è ancora indietro”. Invece deve “essere un pilastro europeo, insieme alla Nato e complementare con quello fornito dagli Usa”.

@barbadilloit