“Dopo quasi 32 anni che mi hanno visto appartenere a un solo partito, la Lega, ho deciso di aderire all’interno del Consiglio regionale al nuovo gruppo denominato ‘Comitato Nord'”: il consigliere regionale della Lombardia, il leghista Massimiliano Bastoni, ha ufficializzato l’adesione al Comitato Nord.

“La mia scelta viene dopo alcuni giorni di profonda riflessione. Ormai non vi sono più le condizioni che mi portarono ad aderire al movimento che mi appassionò alla politica poco più che ventenne”. “Ritengo – spiega – che temi quali l’autonomia e la difesa delle identità regionali siano da porre al primo posto nell’agenda politica, cosa che in Lega in questo momento non vedo possibile”.

Bastoni punta il dito contro “la mancanza di coinvolgimento della base militante nelle scelte fondamentali” che “ha fatto sì che il partito dei commissari non mi rappresenti più. Ribadendo il mio pieno sostegno ad Attilio Fontana, confermo la mia adesione al gruppo ‘Comitato Nord”.