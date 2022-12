Nicola Rao, nominato dal Cda Rai, è il nuovo direttore del Tg2 su proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. Nato a Latina il 30 ottobre 1962, è giornalista professionista dal 1989, ha lavorato all’agenzia di stampa Adnkronos dal 1987 al 2003, prima come cronista giudiziario e successivamente come giornalista parlamentare. Per le edizioni dell’Adnkronos ha anche firmato un reportage sul terrorismo indipendentista corso e un’intervista ad alcuni capi delle Br ancora detenuti.

Dal 2003 al 2010 ha lavorato al Tg2, dove ha ricoperto le funzioni di caposervizio e successivamente vicecaporedattore della redazione politica. Dal 2010 al 2017 è stato responsabile della Tgr Lazio con la qualifica di caporedattore centrale. Dal 2017 al 2021 e’ stato vicedirettore della Tgr e dal 27 dicembre 2021 vicedirettore del Tg1.

Componente del Cda della Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice, ha scritto numerosi libri sulla storia del terrorismo politico italiano pubblicati dalla Sperling&Kupfer, nonché il saggio sulla destra politica “La trilogia della celtica”.

